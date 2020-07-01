Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением», и подал заявление президенту, сообщила пресс-служба банка.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — цитирует Смолия пресс-служба.