Министр внутренних дел и муниципалитетов Ливана Мухаммед Фахми заявил, что не располагал докладами администрации порта и таможенной службы Бейрута о наличии в порту большого количества взрывчатых веществ и не знал об этом деле.

«Доклады (о наличии аммиачной селитры в порту — ред.) не дошли до меня, я не знал о деле бейрутского порта, я не закрываю глаза ни на какое дело», — сказал Фахми журналистам после экстренного заседания правительства в среду, посвященного ситуации в Ливане после разрушительного взрыва в Бейруте.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 113 человек погибли и свыше четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

«Катастрофа в полном смысле слова»: последствия взрыва в Бейруте 1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein