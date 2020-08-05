Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что расследование обстоятельств взрыва в порту Бейрута займет 5 дней, сообщает ливанский новостной портал LBCI Nеws.

«Министр внутренних дел Мухаммед Фахми подтвердил, что расследование взрыва в порту будет прозрачным и займет 5 дней. Ответственных привлекут к ответственности», — цитирует министра новостной портал.

«Катастрофа в полном смысле слова»: последствия взрыва в Бейруте 1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, при взрыве погибли 113 человек, свыше 4 тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.