Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком циркулирующие в соцсетях сообщения о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом в порту ливанской столицы.

«Это просто называется фейковые новости», — сказал Фахми, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.