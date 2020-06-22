«Сигналом тревоги для правового государства» назвал уличные беспорядки в германском Штутгарте глава МВД Германии Хорст Зеехофер, в понедельник он срочно вылетел в город и провел там встречу с коллегой из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.

Ранее в полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним «солидаризировались» 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.

По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым — от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.

«Мы имеем тут дело с людьми, которые не репрезентативны для нашего населения в целом, они воспринимают полицейских как противников и врагов. Правовое государство должно защищаться. Ситуация в выходные, а также на протяжении нескольких месяцев — это сигнал тревоги для правового государства», — сказал Зеехофер.

Министр добавил, что «эксцессы с насилием в Штутгарте уже сами по себе плачевны, но мы должны препятствовать им на территории всей Германии», Он указал, что насилие в отношении сотрудников полиции и спасательных служб «постоянно усиливается», поэтому «дело не должно закончится порицанием», выразив надежду на то, что «органы юстиции вынесут серьезное наказание преступникам, которые были выявлены или еще будут выявлены».