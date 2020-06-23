Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер запретил в стране праворадикальную группировку Nordadler («Северные орлы»), которая действует преимущественно в Сети, сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Министр внутренних дел (Германии Хорст) Зеехофер запретил праворадикальную группировку Nordadler. Она действует преимущественно в Сети. В четырех федеральных землях с утра проходят полицейские мероприятия", — написал Альтер в Twitter.

«Правому экстремизму и антисемитизму нет места и в интернете», — подчеркнул он.