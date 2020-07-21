Акции протеста, которые уже больше месяца проходят в американском городе Портленд (штат Орегон), не носят мирный характер, их участники ставят своей целью нападения на сотрудников федеральных правоохранительных органов, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

«Это не мирные протесты. У них только одно на уме – причинить существенный ущерб зданию федерального суда и офицерам правоохранительных органов», — сказал Вулф на пресс-конференции.

По его словам, также протестующие причинили ущерб городской собственности.

«Власти города Портленд не делают ничего или почти ничего, чтобы остановить или рассеять эту толпу. У этих людей есть лазеры (лазерные указки — ред.), бейсбольные биты, взрывоопасные петарды, трубы, стеклянные бутылки, горючая жидкость и другое оружие, нацеленное на федеральные правоохранительные органы», — отметил и.о. министра.

Вулф сообщил, что всего с 4 июля федеральные власти задержали в городе 43 человек.

Он также отметил, что вопреки сообщениям в СМИ в город были направлены не военнослужащие, а сотрудники пограничной службы, которые носят камуфляж и подчиняются МВБ. Появление людей в военной форме без опознавательных знаков ранее вызвало резкое недовольство у политиков и общественности как в Орегоне, так и на федеральном уровне.

Ранее генпрокурор штата Орегон, где находится Портленд, Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста Портленде, где беспорядки не утихают уже полтора месяца. Мэр города Тед Уилер тоже потребовал вывода федеральных сил из Портленда, прибывших накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.

Ряд демократов в палате представителей американского конгресса попросили генеральных инспекторов минюста и министерства внутренней безопасности провести проверку в отношении действий этих ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд. Кроме того, сенаторы-демократы подготовили законопроект, который предполагает ограничение полномочий федеральных правоохранительных органов.

Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США 1 из 20

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Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

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Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

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Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© Mpravda.com / Брайан Смит