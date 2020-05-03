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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что часть ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса, будет сохраняться до тех пор, пока не появятся медикаментозные меры для борьбы с вирусом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что не стоит ждать раньше середины лета каких-либо видимых результатов по разработке вакцин против этого заболевания.

До тех пор, пока не появится вакцина или другие медикаментозные меры профилактики коронавируса, в России будут частично сохранены ограничительные меры по борьбе с распространением этого заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заверил глава ведомства.

При этом министр подчеркнул, что ограничения, введенные властями для профилактики распространения коронавируса, будут сниматься плавно и поэтапно. В то же время сохраняется риск появления второй волны коронавируса в стране, если не будет создан популяционный иммунитет.

«Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — сказал Мурашко.

В случае выявления симптомов коронавируса нельзя заниматься самолечением, так как это может привести к осложнениям, предупредил глава Минздрава.

«Когда пациент самостоятельно лечится, ждет, принимая самостоятельное лечение, к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул тех крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Хотелось бы, конечно, чтобы население это понимало», — сообщил он.

По словам Мурашко, у тех людей, которые вовремя обратились к медикам и начали своевременное лечение, реже наблюдается тяжелое течение болезни.

Во время интервью для «России-24» глава российского министерства также затронул тему создания «паспорта иммунитета», где было бы указано, переболел россиянин коронавирусом или нет и есть ли у него иммунитет к этой инфекции. По словам Мурашко, в России введение такого документа не является сложной задачей.

«Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — рассказал министр.

Он полагает, что процесс создания «паспортов иммунитета» не должен потребовать много усилий и времени: «Если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию — это не сложно».

Что касается вакцины, то ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не стоит ждать в ближайшие месяцы результатов в разработке вакцины в качестве профилактики заболевания коронавирусом.

Она отметила в интервью Информационному центру по борьбе с эпидемией, что специалисты надеются в скором времени провести клинические испытания, «но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет перечень перспективных вакцин против нового типа вируса. Ранее специалисты включили в этот список девять российских разработок.

По данным на 23 апреля, в него были включены шесть препаратов, которые разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, в перечень ВОЗ попали вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и две разработки компании «БИОКАД», передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

По данным СМИ, «Вектор» пытается создать вакцину на основе препаратов против вируса Эбола, а также на основе вирусов кори и гриппа А. Препарат, над которым работает петербургский НИИ, основывается на рекомбинантном белке и наночастицах.

Всего ВОЗ включила в свой список перспективных разработок 83 препарата, над окончательным созданием которых трудятся специалисты по всему миру. Большинство из них — 77 вакцин — находятся еще на стадии доклинических исследований. Остальные уже проходят испытания на людях. Пока все российские препараты проходят доклинические исследования.

В России коронавирус выявлен у почти 135 тыс. человек, из них более 10,5 тыс. заболевших были зафиксированы за посление сутки. Умерли 1280 пациентов, выздоровели 16 639 человек.

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