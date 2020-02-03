Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников навестил гражданина КНР, находящегося в краевой инфекционной больнице с коронавирусом. По словам министра, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, а сам пациент доволен лечением.

Навестить китайца Кожевникову поручил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Ранее гражданин КНР пожаловался, что врачи изолировали его без объяснения причин, а о своем диагнозе он узнал из СМИ. Также мужчина заявил, что некоторые врачи медучреждения не присутствуют на своих местах, несмотря на вспышку коронавируса.

«Пациент мне сказал, что сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями. Они соответствуют всем санитарным требованиям. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара», — приводятся слова Кожевникова на сайте правительства региона 3 февраля.

По его словам, у пациента еще наблюдается кашель, но легкие уже чистые. Больного Кожевников осмотрел лично и дал рекомендации по лечению, в том числе установить в боксе китайца увлажнитель воздуха. По данным «Интерфакса», депортировать гражданина КНР на родину пока не планируется.

Вместе с пациентом в больнице находятся его жена и дочь, они также изолированы. Изначально у них не подтвердился коронавирус, врачи взяли повторные анализы. Известно, что у девочки держится температура.

О том, что гражданин КНР в Забайкалье заражен коронавирусом, стало известно 31 января. Тогда же был зарегистрирован еще один случай заболевания, но уже в Тюменской области — коронавирус был выявлен у студентки из КНР, однако девушка находится в стабильном состоянии и «чувствует себя отлично».

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения, 361 человек скончался.

Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Железнодорожное и авиасообщение между двумя странами ограничено. Россиян будут эвакуировать из КНР, а зараженных иностранцев — депортировать из РФ.