Все новости на карте

Меры по самоизоляции из-за коронавируса эффективны, в московские клиники поступают все меньше тяжелых больных, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Согласно информации оперштаба на воскресенье, число инфицированных в России достигло 42 853, рост составил 6060 случаев за сутки, 43% из них не имели клинических проявлений.

По словам Мурашко, у пациентов, которые своевременно обращаются к врачам и рано начинают лечение, прогноз значительно лучше, чем у тех, кто самостоятельно принимает лекарственные препараты или ждет, что завтра станет чуть лучше.

«Особенность течения этого заболевания, что вдруг течение его резко ускоряется», — напомнил министр.

В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Как отпраздновали Пасху звезды шоу-бизнеса