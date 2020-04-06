Коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, не мог быть создан искусственным путем. Такое мнение в понедельник, 6 апреля, высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мнений много. Большинство на сегодняшний день говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственного взаимодействия с человеком, не вижу повода в этом усомниться», — сказал он в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Мурашко отметил, что основная масса доказательств, которая существует в настоящий момент, свидетельствует о естественном происхождении вируса.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

4 февраля эксперт в области вирусологии, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Известиям», что коронавирус мог быть создан искусственным путем с целью использования в качестве биологического оружия.

По его словам, большой геном коронавируса, его длительный инкубационный период, а также вызываемый им сильнейший отек легких являются факторами, которые могут быть эффективно использованы для заражения.

Подозрения в нецелевом использовании генома отчасти подтверждаются и научной статьей 2015 года в журнале Nature. В ней обсуждается спроектированный коронавирус летучей мыши, который может инфицировать клетки человека. Примечательно, что двое из 15 авторов статьи являются учеными из Уханьского института вирусологии, расположенного в городе, с которого и началось распространение по миру вируса 2019-nCoV.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.

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