Все новости на карте

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».

«Прежде всего нужно сказать спасибо коллегам, друзьям-медикам, потому что их усилия привели к положительному результату. Действительно состояние Льва Валерьяновича улучшилось», — приводит RNS слова Мурашко.

У Лещенко начался отек легких

Он отметил, что Лещенко уже не нуждается в высокой кислородной поддержке, а течение болезни артиста позволяет надеяться на благополучный исход.

Как сообщал «Рамблер», 24 марта стало известно, что 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя жена Ирина легли на обследование в больницу в Коммунарке в Москве, которая предназначена для больных коронавирусом и находящихся в карантине. Владимир Винокур сообщил, что врачи диагностировали у обоих супругов Лещенко двустороннее воспаление легких. Вечером 25 марта появилась информация, что артиста перевели в реанимацию из-за проблем с дыханием. Концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев сказал, что это связано не с ухудшением состояния, а с проведением плановой процедуры по «питанию» кислородом.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?