Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимо организовать бесперебойное лекарственное обеспечение в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 23 января.

«Лекарственная безопасность со всех сторон — здесь мне известно может быть чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы, есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное, уйти от варианта — у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как «внезапно», «вдруг», — сказал Мурашко.

Он заявил о том, что необходимо создать определенный план. С учетом этих показателей промышленность будет понимать, что необходимо фармацевтической отрасли.

Кроме того, Мурашко отметил, что важно прогнозировать бесперебойность поставок лекарств и медицинских изделий. При этом возникающие ошибки, по его словам, нельзя списывать на проблемы с логистикой.

15 января в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал больше не допускать перебоев с важными лекарствами. Также он отметил, что нужно безупречно отладить работу по ввозу незарегистрированных в России лекарств.

Вместе с тем 30 декабря экс-министра здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в 2019 году наблюдался незначительный дефицит лекарств. Так, была зафиксирована только временная нехватка пяти препаратов из 14,5 тыс.

Мурашко занял пост министра здравоохранения 21 января. Соответствующий указ подписал Путин. До этого назначения Мурашко был руководителем Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева.