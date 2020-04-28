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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками, поскольку в последнее время фиксируется рост случаев коронавирусной инфекцией внутри семей.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ. Кадры встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хочу еще раз, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно, дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — заявил Мурашко в ходе совещания.

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