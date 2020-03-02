Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин предложил жителям региона самим сшить медицинские маски в случае, если их нет в аптеке из-за повышенного спроса. Об этом Никишин заявил в понедельник на совещании губернатора с главами районов в Пензе.

В ходе совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание правительства на обращение пензенца, который пожаловался на дефицит медицинских масок в регионе. Глава региона признал, что проблема действительно существует. В феврале управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пензенской области выявило рост цен на медицинские маски за последние два месяца и начало проверку.

«Не надо забывать, что каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках. В лечебных учреждениях к пошиву масок приступили», — отметил Никишин, комментируя обращение жителя региона.

Он добавил, что в ближайшее время в Пензенскую область поступит партия из 50 тыс. масок, которые, прежде всего, будут направлены в лечебные учреждения.

Белозерцев поручил Минздраву региона активизировать работу с поставщиками медицинских масок, а Минпрому Пензенской области проработать вопрос о создании производства масок с региональными предприятиями.

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