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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил эффективность чеснока, лимона и имбиря при лечении коронавируса. По его словам, эти продукты влияют на состояние общего иммунитета. Однако коронавирус ими вылечить невозможно.

— Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов, — сказал глава Минздрава.

При этом Мурашко напомнил: симптомы COVID-19 схожи с обычными респираторными заболеваниями, но развитие осложнений заметно отличается. Именно поэтому так важно выбрать правильную терапию, которую может назначить только врач, пишет ТАСС.

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