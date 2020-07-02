Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, который ранее нарушил введенные в связи с распространением нового коронавируса ограничительные меры, покинул занимаемый пост, сообщает газета New Zealand Herald.

Ранее в апреле Кларк признался, что дважды нарушил ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса. После произошедшего он выразил готовность уйти в отставку, но премьер-министр Джасинда Ардерн тогда заявила, что Кларк останется на посту в связи с напряженной ситуацией из-за коронавируса.

«Я совершил много ошибок и попросил об отставке», — заявил Кларк.

Он добавил, что Ардерн приняла его прошение.

По данным минздрава, в стране за все время с начала пандемии были выявлены 1528 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1484 человека, скончались 22.