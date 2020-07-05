Как считает глава Минздрава Михаил Мурашко, после пандемии коронавируса нового типа россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля.

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— На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — подчеркнул министр.

Под нормальной жизнью Мурашко имеет ввиду походы на концерты, работу из офиса, путешествия на самолетах, полноценный отдых.

Он добавил, что нужно продолжать носить маски, пока не появится надежное средство профилактики и лечения инфекции, а у населения не выработается коллективный иммунитет. Вместе с тем, по его словам, «все зависит от ситуации — если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее, например, на даче».

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американцы вернутся к нормальной жизни не ранее чем через год.

Академик РАН, профессор Михаил Пальцев предупреждал, что коронавирус может мутировать. По его словам, учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 10 миллионов человек.