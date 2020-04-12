Все новости на карте

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов заявил во время прямой трансляции в соцсетях о том, что начал работать в обсерваторе, где будут размещаться пациенты с подозрением на COVID-19, чтобы узнать реальную обстановку с лечением коронавирусной инфекции в регионе.

По данным на 11 апреля, в Калмыкии было 32 больных коронавирусом, в том числе один ребенок, пять человек выписаны из больницы, по данным опершатаба региона два пациента находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Как сообщил Кикенов, он вышел в эфир из наркологического диспансера в Элиcте, на базе которого развернулся инфекционный госпиталь для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, первые больные поступят утром в воскресенье. Он заявил, что намерен работать в обсерваторе.

«Это делается в первую очередь для того, чтобы реально оценить ситуацию «на земле», для того чтобы организовать процесс в целом по республике «…», необходимо четкое понимание, что нужно медицинским работникам, которые работают с пациентами, что необходимо пациентам которые поступают, какое медоборудование нужно приобрести, какая маршрутизация «…» Всего этого из окна кабинета абсолютно не видно, все это можно определить только так, когда находишься сам на месте», — объяснил свое решение Кикенов.

Министр отметил, что продолжит руководить своим ведомством из госпиталя, он всегда на связи с руководством республики, минздравом РФ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Как устроены пропуска в Подмосковье и Москве