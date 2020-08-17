Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, заявил глава Минздрава Владимир Караник. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.

Министр сообщил об этом врачам, собравшимися перед зданием ведомства.

Первым погибшим стал Александр Тарайковский. По данным МВД, в него могли стрелять из «нелетального» оружия — при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.

Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле, так как у него резко ухудшилось самочувствие, вскоре он умер. Ранее его арестовали на 10 суток.

Глава Минздрава отметил, что больницах остаются 158 человек, у троих из них тяжелые травмы.

Караник также заявил, что не располагает информацией о пропаже 83 человек.

Сами медики требуют допустить их на территории Центра изоляции правонарушителей и Изолятора временного содержания, чтобы осмотреть задержанных участников митингов и решить вопрос об их госпитализации.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.