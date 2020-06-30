Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что закон о люстрации необходимо срочно менять, потому что бюджет может потерять миллионы гривен.

Ранее министерство юстиции Украины предложило сузить круг лиц, подлежащих люстрации, для этого был разработан соответствующий законопроект, в котором учтены рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Венецианской комиссии.

«Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам — государственному бюджету и налогоплательщикам — более полумиллиона гривен (более 18,6 тысячи долларов). Закон о люстрации надо срочно менять, потому что если этого не случится, мы останемся и без люстрации, и без миллионов или миллиардов бюджетных средств», — сказал Малюська в видеообращении, опубликованном на странице минюста в Facebook.

Denis Malyuska: Європейський суд з прав людини визнав, що українська люстрація порушує європейську конвенцію. Кожен… Опубликовано Міністерство юстиції України Понедельник, 29 июня 2020 г.

Он отметил, что новая люстрация должна охватывать автоматически только топ-чиновников, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки их действий.

В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Закон был оспорен в Конституционном суде, но решение по нему пока не вынесено. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.