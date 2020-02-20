Отключение от коммунальных услуг — самая крайняя мера для неплательщиков. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Глава ведомства отметил, что сам он против репрессивных мер для должников в виде отключения от услуг ЖКХ.

«Я не сторонник отключений и наказания людей, тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации. У нас существуют меры государственной поддержки. Если платеж составляет более 22% от дохода, ты уже претендуешь на субсидию и поддержку государства. Мы должны найти золотую середину», — отметил Якушев.

По его словам, все, кто работает в системе ЖКХ, и люди — главные потребители услуг — должны прийти к консенсусу и понимать, что за услугу надо платить.

«Мы ведь не берем в магазине вещь и не говорим: «Я заплачу когда-нибудь, через месяц». Вам вещь просто не отдадут», — привел пример Якушев, констатировав, что его министерство должно разъяснять должникам, что за услуги надо платить.

Он добавил, что задолженность тех, кто должен заплатить за коммунальные услуги, составляет около 1 трлн рублей. Из них около 573 млрд — долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений.

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