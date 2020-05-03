Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков в стране. Об этом в воскресенье, 3 мая, он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 млн масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики», — сказал Мантуров.

19 апреля Мантуров сообщил, что в России также производятся защитные костюмы, однако не в достаточном количестве.

По его словам, отечественные предприятия ранее производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств, и сегодня медикам приходится работать в костюмах из недышащего материала, что доставляет дискомфорт.

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, а «сейчас все требуют десятки и сотни миллионов».

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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