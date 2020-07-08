Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что «Норильский никель» вправе оспаривать в суде подсчитанный Росприроднадзором ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске. Однако все показатели вреда от ЧП уже официально зафиксированы.

По его словам, в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, причинившие вред окружающей среде обязаны возместить его в полном объеме.

При этом ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия, подчеркнул Кобылкин.

По его словам, затраты «Норникеля» на реализацию «серного проекта» не могут быть зачтены на погашение ущерба экологии от ЧП в Норильске.

Ранее в «Норильском никеле» заявили, что спорят размер вреда от ЧП под Норильском, рассчитанный Росприроднадзором. До этого Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 миллиардов рублей.