Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.

«После того, как один из государственных секретарей минобороны был госпитализирован из-за позитивного теста на COVID-19, во время регулярного тестирования всех лиц, с кем он был в контакте, установлено, что и министр обороны Александр Вулин позитивен на коронавирус», — сообщило ведомство.

«Министр обороны чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов инфекции COVID-19, находится в самоизоляции. Он продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер», — указало министерство.

Отмечается, что Вулин из самоизоляции призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Накануне анализы на коронавирус также сдала председатель Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, ожидаются результаты.

По последним данным сербского минздрава, с начала пандемии в стране выявлено 13 565 больных, из которых 193 – в пятницу. Скончались всего 265 человек, в последнее время ежедневно умирает по одному пациенту. В городе Нови-Пазар введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались. В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали Mpravda.com в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.