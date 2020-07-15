Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от «российской угрозы».

«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг»,- сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном в среду на сайте Минобороны.

Министр считает, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников. «Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», — заявил Луйк.

Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. «Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью — защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна», — подчеркнул Луйк.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».