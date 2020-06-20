Проект «Северный поток-2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил в интервью изданию Handelsblatt министр энергетики Александр Новак.

Он подчеркнул, что осталось только чисто физически завершить строительство данного газопровода.

Проект «Северного потока-2» в первую очередь является коммерческим, и он призван помочь делу энергобезопасности Европы. К тому же он будет способствовать конкуренции и состязательности. Чем больше будет выбор между поставщиками, тем лучше.

Что же касается санкций, которыми грозятся США, то они будут незаконными. Вашингтон пытается вмешаться в суверенитет европейских стран и навязывает им свой сжиженный природный газ.