Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью изданию Pais, что нельзя исключать повторного закрытия границ при росте случаев коронавируса.

Ранее французские власти рекомендовали гражданам избегать посещения испанской Каталонии из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

«Нельзя ничего заранее исключить», — заявил Веран, комментируя возможность повторного закрытия границ. «Мы в один день усилили контроль на границах с определенными регионами, в особенности между Францией и Германией. Важно придерживаться принципа взаимности, поддерживать диалог, делиться и обмениваться информацией, при необходимости, согласовывать меры», — отметил министр.

Веран добавил, что «социальная, экономическая и психологическая» цена повторной всеобщей изоляции была бы слишком высока.

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