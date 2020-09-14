Изменение сокращенного названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с «Минкомсвязь» на «Минцифры» связано с тем, что слово «цифра» стало доминирующим, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева.

«У нас сейчас больший акцент на цифровую экономику, цифровые технологии. Цифровая трансформация в последнем указе президента — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры», — пояснил министр.

Создавать отдельное ведомство по информационной безопасности, как ранее предлагала ассоциация «Руссофт», Шадаев не видит смысла, так как внедрение цифровых технологий неразрывно связано с безопасностью.