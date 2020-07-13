Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит риска аннексии Донбасса со стороны России.

«Риска аннексии я сейчас не вижу. Я считаю, что Российская Федерация просто играет в свою сложную и крайне опасную для нее игру», — сказал Кулеба в интервью изданию «Сегодня», которое размещено на канале в YouTube.

Он также назвал «недопустимыми» слова полпреда РФ в контактной группе в Минске Бориса Грызлова.

«Заявления господина Грызлова на последнем заседании ТКГ, когда он заявил, что на территории Украины были созданы два новых государства — это недопустимо. И мы в таких случаях жестко реагируем. Я уже сказал, что сегодня я подниму этот вопрос перед министрами иностранных дел — участниками нормандского формата. Я думаю, что мой коллега Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, человек, который очень тонко понимает международные отношения и международное право, сможет пояснить своему коллеге господину Грызлову, что он, как говорят на Украине, когда сделал такое заявление, пустился во все тяжкие», — сказал Кулеба.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.