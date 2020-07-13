Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

«Наша позиция очень проста: мы уже несколько лет реализовываем в стране глубинную реформу децентрализации, в раках этой реформы принимаются законодательные акты, вносятся изменения в конституцию. И именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в конституции, то для нас это недопустимо и мы откровенно говорим об этом нашим партнерам», — сказал Кулеба в интервью изданию «Сегодня», которое размещено на канале в YouTube.