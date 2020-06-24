Россия и Венгрия близки к подписанию нового соглашения о поставках газа после октября 2021 года, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение. Мы должны договориться по объемам и заключить новую сделку на следующий период", — сказал он в интервью газете "Известия".

В настоящее время между российской компанией «Газпром» и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям — через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на словацко-австрийской.