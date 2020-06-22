Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит правительственную делегацию страны на параде Победы в Москве 24 июня, заявил Mpravda.com посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Накануне мы получили информацию от наших партнеров о том, что для участия в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Красной площади, в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», — сообщил дипломат.

Также посол напомнил, что «в самой Венесуэле 24 июня отмечают День битвы при Карабобо, общенациональный праздник в честь решающей победы, одержанной освободителем Симоном Боливаром, в борьбе за независимость страны».