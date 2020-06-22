Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит правительственную делегацию страны на параде Победы в Москве 24 июня, заявил Mpravda.com посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«Накануне мы получили информацию от наших партнеров о том, что для участия в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня на Красной площади, в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», — сообщил дипломат.
Также посол напомнил, что «в самой Венесуэле 24 июня отмечают День битвы при Карабобо, общенациональный праздник в честь решающей победы, одержанной освободителем Симоном Боливаром, в борьбе за независимость страны».
«В будущем году этому масштабному историческому для Венесуэлы событию исполняется 200 лет. Здесь это еще и День армии, в который ежегодно проводятся торжественные мероприятия, в том числе военный парад. В один день парад в Москве и парад в Каракасе, оба в честь событий, имевших определяющее значение для освобождения наших стран. На мой взгляд — это весьма символично!» — подчеркнул он.