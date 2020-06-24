Помощь Москвы помогает Каракасу преодолевать санкции и блокаду, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«В последние годы, исполненные страданий и сложностей для Венесуэлы, Россия не только показала, что она намерена защищать международное право, но и протянула Венесуэле руку помощь для того, чтобы мы смогли преодолеть санкции и незаконную блокаду, введённую против нашей страны», — сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.