Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в ходе его визита в Москву проведёт встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудит экономическое сотрудничество двух стран.

«В ближайшие часы или, может быть, завтра мы встретимся с вице-премьером Борисовым, чтобы оценить повестку дня совместной межправкомиссии высокого уровня между Венесуэлой и Россией. Мы уверены, что сможем продолжить укреплять наше сотрудничество и расширять сферы взаимодействия. Природные ресурсы Венесуэлы, которые принадлежат венесуэльцам, также открыты для законных и честных инвестиций российских граждан и для научного потенциала России», — сказал Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.