Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Мадриде, в ходе которых обсудили и отношения с Россией.

«Разговор был вокруг актуальных событий организации в тот момент, когда она противостоит многочисленным вызовам – от сложных отношений с Россией на востоке до нестабильности в южном Средиземноморье, а также необходимости усилить трансатлантические отношения», — говорится в сообщении испанского МИД.

«Намерение Испании — добиваться единства, поскольку она убеждена в том, что многостороннее разрешение вопросов, влияющих на безопасность всех союзников, имеет определяющее значение для укрепления взаимного доверия и обеспечения стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе», — заявила Лайя.

Генсек НАТО прибыл в Мадрид, чтобы принять участие в торжественной церемонии в память о жертвах эпидемии COVID-19, которая состоялась утром рядом с королевским дворцом. Министр иностранных дел поблагодарила Столтенберга за его присутствие, поскольку «это еще раз демонстрирует солидарность союзников с Испанией и роль, которую сыграла НАТО в борьбе с пандемией».