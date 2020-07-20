Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф везет с собой послание иранского президента Хасана Роухани для российского лидера Владимира Путина, сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт во вторник переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Помимо передачи послания от Роухани для Владимира Путина, он (Зариф) также проведет переговоры со своим российским коллегой (Сергеем Лавровым) по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям», — говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.