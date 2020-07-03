Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий ядерной сделки, Тегеран собирается решить их через совместную комиссию.

«Днем ранее глава МИД Ирана в письме высокому представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД Жозепу Боррелю еще раз перечислил случаи несоблюдения европейскими странами (ядерной сделки), направив (письмо) с целью их решения в совместную комиссию согласно параграфу 36 СВПД», — сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Министр в письме также предупредил, что любое вмешательство в сотрудничество Ирана с МАГАТЭ может оказать негативный эффект на взаимодействие Тегерана с агентством, отметил Мусави.

Кроме того, представитель МИД Ирана уже сам потребовал от евротройки следовать положениям ядерной сделки, таким образом сохранив ее, и не следовать по выбранному США пути максимального давления на Иран. По словам Мусави, Тегеран примет необходимые меры в случае «безответственного поведения».