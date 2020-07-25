Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги впервые с февраля совершит визит за рубеж — в Великобританию, сообщил телеканал NHK.

Визит намечен на первую декаду августа. В основном он будет посвящен вопросам подписания нового экономического соглашения о сотрудничестве, необходимость в котором вызвана выходом Великобритании из ЕС. Стороны рассчитывают подписать документ до конца года. В частности, будут обсуждаться вопросы таможенных пошлин на основную статью японского экспорта в Великобританию – продукцию автомобильной промышленности, и условия импорта в Японию сельскохозяйственной продукции из Великобритании. Также будут подниматься вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Последней поездкой главы японского МИД за рубеж стал визит в Германию в феврале. Для премьер-министра Японии Синдзо Абэ последним иностранным визитом стало турне по трем ближневосточным странам в январе. С тех пор все контакты с иностранными лидерами и главами внешнеполитических ведомств проходили в режиме видеоконференций.