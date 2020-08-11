Необходимо предпринять все необходимое для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), это даст время для привлечения Китая к переговорам, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается контроля над вооружениями, здесь время тоже не терпит, Россия и США имеют руководящую, ведущую роль и несут особую ответственность, что касается Договора о нераспространении и укрепления его режима», — отметил Маас.

«Поэтому сегодня речь идет о том, чтобы предпринять все необходимое для того, чтобы, например, договор СНВ-3 был продлен. Это даст нам время для того, чтобы со временем вовлечь Китай в контроль над вооружениями, потому что это крайне необходимо сделать и это действительно очень важно в контексте режимов контроля над вооружениями, чтобы те тенденции, которые идут в неверном направлении, не усилились», — отметил глава МИД ФРГ.

ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.