Франция решительно осуждает мятеж в Мали и присоединяется к призыву о поддержании конституционного порядка, говорится в заявлении главы французского МИД Жана-Ив Ле Дриана.

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Как заявил один из источников, ряд министров и некоторые высокопоставленные офицеры были арестованы мятежниками и вывезены в неизвестном направлении.

«Франция с беспокойством узнала о мятеже, который начался сегодня в Кати, Мали. Она самым решительным образом осуждает это серьезное событие», — говорится в коммюнике.

Министр отметил, что Франция полностью разделяет позицию, выраженную Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в пресс-релизе, где содержится призыв к соблюдению конституционного порядка и солдатам без промедления вернуться в казармы.

«Франция решительно подтверждает свою полную приверженность суверенитету и демократии Мали. Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали», — отмечается в заявлении главы МИД Франции.