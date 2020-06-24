Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией, заявил французский министр иностранных Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметное, без каких-либо табу, без наивности обсуждение перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой и чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что у него есть для этого способы», — сказал Ле Дриан, выступая в Сенате в среду.

Он назвал абсолютно скандальным инцидент с фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии.

«Но и в более широком смысле — нужно прояснить роль, которую играет Турция в Ливии. Я думаю, что мы являемся свидетелями «сириизации» Ливии, поскольку военное вмешательство Турции происходит при сирийской поддержке», — подчеркнул министр.

Ранее Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.