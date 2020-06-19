Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что высказывания президента РФ Владимира Путина о вхождении Балтийских стран в состав СССР, которые опубликованы в его статье о Второй мировой войне, не соответствуют действительности.

Президент Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья носит название «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в четверг она была опубликована на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском. В статье, в частности, говорится о том, что присоединение Балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих государств.

По мнению Рейнсалу, Россия «продолжает представлять ложный исторический нарратив», говоря, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени.

«Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю», — написал глава МИД в Facebook.

Отметив, что в своей статье Путин вспоминает Нюрнбергский процесс и его значение, Рейнсалу призвал к проведению международного судебного заседания, чтобы дать правовую оценку «преступлениям против человечества, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза».

В статье российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Путин, в частности, отмечает, что заявления, будто пакт Молотова-Риббентропа положил начало войне, несправедливы, все ведущие страны в некоторой степени виноваты. Путин также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. По его словам, документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет. Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

В МИД РФ подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени — между Совестским Союзам и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.