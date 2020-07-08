Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая в среду на заседании СБ ООН, заявил о возвращении в Ливию боевиков ИГ* .

«Я очень обеспокоен тем, что боевики ИГ* вновь появились в некоторых городах западной Ливии, в особенности в Сабрате. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что государства-члены организации обязаны вести борьбу с терроризмом в Ливии», — сказал министр, слова которого цитирует его пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что члены ООН также «должны осудить и любую форму поддержки, оказываемую экстремистам любой региональной стороной».

По словам Шукри, угрозы, которым подвергается Ливия, представляют опасность для западных границ Египта. «Мы не потерпим подобного рода угроз у наших границ, которые осуществляются при поддержке иностранного вмешательства», — сказал министр.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

* Террористическая организация, запрещенная в России