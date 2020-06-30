Денис Ворошилов. Британия изучит закон о защите нацбезопасности Гонконга на предмет нарушения положений подписанной с Китаем декларации об автономии региона, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

«Несмотря на призывы международного сообщества, Пекин решил не отступать от принятия закона. Китай проигнорировал собственные международные обязательства относительно Гонконга… Нам срочно нужно увидеть полный текст закона для того, чтобы решить, есть ли в нем нарушения совместной декларации и каковы будут дальнейшие действия Великобритании», — говорится в заявлении Рааба.

В начале июня министр заявлял, что Китай столкнется с последствиями, если не изменит позицию по Гонконгу.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.