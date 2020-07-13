Все больше министров заражаются коронавирусом в Боливии – теперь заболела глава МИД Карен Лонгарик.

«Анализы министра Карен Лонгарик на COVID-19 оказались положительными. При отсутствии симптомов министр находится в изоляции дома», — говорится в сообщении МИД страны.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразилась временный президент Боливии Жанин Аньес, больны также глава сената, министр здравоохранения, министр экономики, глава администрации президента, министр горнорудной промышленности, министр юстиции, глава Центрального банка.

Всего в Боливии зарегистрировано 48 187 случаев COVID-19, скончались 1807 пациентов, вылечились 14 843.