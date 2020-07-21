Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 отметил роль России в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном.

По его словам, Ереван вел интенсивную работу с партнерами, в частности, со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в составе Франции, США и России, чтобы прекратить военные действия и восстановить режим прекращения огня.

"На данный момент нам удалось разрядить ситуацию. В четверг нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна", — заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

По словам главы армянской дипломатии, пока нестабильность сохраняется, цель Еревана — убедиться, что режим прекращения огня надежным образом восстановлен, а также «предпринять особые меры по укреплению режима прекращения огня и исключить угрозы спокойствию вдоль границы и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом». «Это является для нас важным приоритетом», — приводит пресс-служба слова Мнацаканяна.

Говоря об эскалации ситуации на границе, министр заявил, что «судя по всему, они (Азербайджан – ред.) хотели проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха». Это он назвал крайне опасным поворотом.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.