Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор показал, как выглядит изнутри президентский самолет, который он хочет продать.

В понедельник он провел традиционную пресс-конференцию в ангаре на фоне Boeing 787-8 Dreamliner, после которой разрешил журналистам подняться на борт. Трансляция велась в Twitter президента.

Conferencia matutina desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. https://t.co/OwtgCxjynD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 27, 2020

В самолете может находиться до 80 пассажиров и до 20 членов экипажа. В нем есть три сектора. В первом располагаются места для отдыха членов экипажа, лиц, сопровождающих главу государства, система управления светом, мультимедиа и другими сервисами воздушного судна. В первом салоне кресла раскладываются в кровать, регулируется высота столов. Есть и отдельное кресло для президента.

Во втором секторе находится кабинет первого лица с большим столом, беговой дорожкой и спутниковым телефоном, спальня с широкой двуспальной кроватью и туалет.

Третий сектор предназначен для журналистов и сотрудников служб безопасности.

В самолете две кухни, места для одежды, чемоданов и шкаф для зонтов.

Гендиректор Национального банка государственных работ Хорхе Мендоса сообщил журналистам в понедельник, что были выявлены 42 потенциальных покупателя самолета в 16 странах, но в настоящее время ведутся переговоры с двумя. Уже получен аванс в размере одного миллиона долларов от одного из интересантов.

По словам президента страны, первый покупатель предложил оплатить самолет наполовину наличными, наполовину медицинскими изделиями и оборудованием. Второй покупатель хочет заплатить наличными.

«Я ожидаю, что в течение нескольких дней вопросы с продажей самолета разрешатся», — сказал Лопес Обрадор.

О намерении избавиться от президентской флотилии из 80 самолетов и вертолетов Лопес Обрадор объявил еще до победы на выборах 2018 году. Президент пользуется обычными пассажирскими рейсами либо ездит на автомобиле. Boeing главы государства был ранее отправлен в США для продажи, однако пока попытки были неуспешными. В настоящее время самолет находится в Мексике. Власти хотят продать его по рыночной цене.