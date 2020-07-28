Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в населенных пунктах, близких к местам вооруженных столкновений в Донбассе, об этом шла речь на брифинге во вторник.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

«Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (руководителей Донецкой обладминистрации — ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты», — заявил Гайдай, отвечая на вопрос журналиста издания hromadske («Общественное»). Цитата чиновника приводится на сайте издания.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.