Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенного ранее из-за пандемии коронавируса.

Ранее в ЛНР в связи с пандемией коронавируса был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены на более поздний срок. Глава ЛНР сообщал, что военный парад пройдет в Луганске 24 июня. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял, что в параде Победы в Луганске примут участие более двух тысяч человек.

«Объявить 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.